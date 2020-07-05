Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 1,3K

Общество В Греции находятся 17 граждан Украины, которым отказали во въезде Прибывшим в аэропорт гражданам, среди которых пятнадцать взрослых и двое детей (8 и 9 лет), при прохождении паспортного контроля было отказано во въезде в страну.

Футбол Семак назвал сильные стороны «Краснодара» Заявление Семака приводит официальный сайт команды. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 июля и стартует в 20.30 мск.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 20 станет самой дорогой в истории серии Известно, что компания Samsung объявит о серии Galaxy Note 20 через месяц.

Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 627

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 364

Автоспорт Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2» Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.

Здоровье В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено. 99

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 89