Политика
Lenta.ruСтало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Politico.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Артист подарил студии сертификат на установку инклюзивной детской площадки.
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Армия и оружие
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