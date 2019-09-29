Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Politico.
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