Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

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