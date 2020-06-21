Происшествия
Lenta.ruСтало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве», — рассказал Чиков. Он добавил, что максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста. Ранее сообщалось, что Петр Верзилов задержан в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
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Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
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«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
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Банда подростков изнасиловала и убила школьницу в Красноярском крае
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Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного главка ведомства Юлии Ивановой.
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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
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РИА Новости 17:39
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Более 1,3 млн заявок подано на электронное голосование по Конституции
Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на электронное голосование по поправкам к Конституции, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире «Эха Москвы».
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Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
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Названо наиболее вероятное направление удара США по России
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После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
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Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
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«Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».
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Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
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