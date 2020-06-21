с чего всё началось

«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве», — рассказал Чиков. Он добавил, что максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста. Ранее сообщалось, что Петр Верзилов задержан в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

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