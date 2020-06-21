Происшествия
Lenta.ruСтало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве», — рассказал Чиков. Он добавил, что максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста. Ранее сообщалось, что Петр Верзилов задержан в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
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с чего всё началось
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова после обыска отвезли в ОВД по Красносельскому району, где «проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года», сообщает «Медиазона».РБКвчера в 15:01
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Политика
Ветеран передал Путину письмо и попал на видео
Lenta.ru 05:54
Общество
На сотрудников мэрии Саратова завели дело о воспрепятствовании бизнесу
В Саратове возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности предпринимателя, а также о превышении должностных полномочий.
Четвертая Власть 04:54
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Политика
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к соседям
Вопрос территориальных претензий России к соседним государствам прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 04:42
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
Двое граждан Украины осуждены в Крыму за контрабанду через границу сильнодействующих веществ.
ИА Крыминформ 03:22
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
Экономика
«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Футбол
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Чемпионат вчера в 17:55
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
С учетом комплексного страхования ставка составит 7,9%. При рефинансировании ипотечных кредитов других банков предусмотрена скидка в 0,9 п. п.
Ведомости 04:29
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Общество
«Гремящий» вернулся на Северную верфь для первичной ревизии
Корвет "Гремящий" вернулся на Северную верфь для прохождения первичной ревизии и устранения замечаний по этапу государственных испытаний.
Sudostroenie.info 05:58
Общество
В Роскачестве назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке
Если же все-таки человек предпочитает окрошку на квасе, то специалисты Роскачества советуют делать напиток самостоятельно или же выбирать магазинный, но с меньшим добавлением сахара.
Известия 01:47
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews вчера в 07:14
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Политика
Россия отказалась от использования РЛС Балхаш в Казахстане
РИА Новости 05:28
Общество
Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле
Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
ИА Красная Весна 05:12
Общество
Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга.
Lenta.ru 05:43
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Экономика
Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
Шоу-бизнес
Ведущая Ксения Бородина поспорила с подписчиками на миллион рублей
Бородина предложила вместе сходить на УЗИ. Если в губах специалист найдет гель, то ведущая заплатит выигравшей стороне миллион рублей.
Актуальные Новости 05:25