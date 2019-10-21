Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Политика
Трамп сравнил с линчеванием процедуру импичмента против него
Президент США Дональд Трамп сравнил с линчеванием запущенную против него процедуру импичмента.
RT на русском 10:23
Политика
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
Игроки петербургского "Зенита" прилетели в Германию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 08:34
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Футбол
«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
Пресс-служба ростовского клуба показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.
Sportbox.RU 10:10
Происшествия
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными
Проверка, проведенная после задержания двух человек, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, показала, что они не были военнослужащими.
Российская газета 10:48
Экономика
Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось.
Коммерсантъ 10:51
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru 07:38
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Политика
Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:14
Наука
Учёные превратили фермент CRISPR в мощное оружие против вирусов
Вирусологи внедрили многообещающий фермент вместе с его направляющей РНК в клетки и через 24 часа заразили культуру клеток одним из вирусов.
Вести.Наука 03:20
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.
Вести.Ru 10:15
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
РБК 09:29
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
РИА Новости вчера в 11:51