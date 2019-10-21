Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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Политика
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Политика
Масляков упрекнул Зеленского за назначение КВН-щиков на важные посты
Советский и российский телеведущий, ведущий телешоу КВН Александр Масляков упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского в неправильном подборе людей на важные посты.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Экономика
Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях
Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось.
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал об изменах жене с Екатериной Климовой
Российский актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о перипетиях своей личной жизни.
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
Общество
Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Хоккей
«Сибирь» одолела «Витязь», одержав третью победу подряд в КХЛ
«Сибирь» победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:1.
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.