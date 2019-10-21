Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге

Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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Политика

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Происшествия

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Политика

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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

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Политика

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RT на русском вчера в 17:51
Авто

Mitsubishi Pajero уйдет из России

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

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Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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