Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 10:17
Технологии
«Лаборатория Касперского» представила противодроновую систему
Компания «Лаборатория Касперского» представила систему, позволяющую защищать территорию от пролета дронов.
N+1 вчера в 18:47
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 09:03
Общество
Экс-глава НПО «Космос» Черняков попросил выдать его России
Задержанный в Республике Польша экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков заявил о желании быть выданным России.
Известия 11:59
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 07:26
Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня вчера в 05:48
Авто
Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу
Motor вчера в 10:44
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 09:53
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04
Политика
В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью
Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который пройдет в Сочи, в аэропорту их встречают хлебом-солью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 10:33
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии вошли в Азовское море
РИА Новости Крым вчера в 17:03
Экономика
Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в заявлении Минсельхоза.
REGNUM 12:03
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 06:50
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
Эрдоган предупредил о готовности возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит военную операцию в Сирии в случае, если США до 10 часов вечера по Москве не выведут курдские вооруженные формирования с северо-востока страны.
Свободная Пресса 10:40
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 07:43
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17