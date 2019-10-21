Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика
Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией
Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 13:09
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Гаджеты
В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite
Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».
Anonsens вчера в 02:41
Политика
СМИ узнали о решении офиса Зеленского проверить нардепов на полиграфе
В офисе президента Украины потребовали проверить на полиграфе нескольких народных депутатов. Об этом сообщает сайт "Украинская правда".
Московский Комсомолец 12:29
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 05:59
Общество
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Здоровье
Медики предупредили о надвигающейся магнитной буре
На Землю надвигается магнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье людей.
Территория новостей вчера в 06:23
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Общество
Бывший президент США Картер госпитализирован с переломом таза
В мае 2019 года экс-президент США сломал шейку бедра. После перелома его успешно прооперировали, писал News.ru.
News.ru 07:45
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда 10:52
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился Сакари Маннинен, у гостей отличился Свен Андригетто.
Спорт-Экспресс 12:44
Происшествия
Самарский школьник погиб из-за воздушного шарика
Отмечается, что ребенок попытался спрятать воздушный шарик во рту и подавился им.
Газета.Ru 12:37
Политика
Эрдоган: курды будут выведены из зоны безопасности на границе с САР
Президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Москва и Анкара не допустят сепаратистских проявлений на севере Сирии.
News.ru 13:19
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 02:13
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21