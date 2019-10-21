Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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с чего всё началось
В рознице Петербурга цены пока стабильны, но в опте тонна гречневой крупы первого сорта в Европейской части России стоит уже 43 тысячи рублей, тогда как еще месяц назад – 28 тысяч, а в октябре 2018-го – 18-19 тысяч.Фонтанка.Рувчера в 10:01
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Финансы
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов
Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Культура
Розенбаум рассказал, при каких обстоятельствах он сбреет усы
Певец и композитор Александр Розенбаум в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал, в каком случае он сбреет усы.
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Политика
Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии отметил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны.
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Общество
Китаю могут достаться наработки Украины по Ан-225
Технологии и наработки транспортного самолета, которые Украина может передать КНР, способны вывести стратегический потенциал китайских перевозок тяжелых грузов на мировой уровень и сэкономить огромное количество ресурсов, необходимых для самостоятельной разработки самолета, аналогичного Ан-225, который и по сей день считается одним из самых больших и грузоподъемных.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Политика
Путин и Макрон подчеркнули безальтернативность Минских соглашений
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора подчеркнули безальтернативность Минского комплекса мер как основы для разрешения кризиса на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Происшествия
В Волгограде мужчины бросали шелуху от семечек в Вечный огонь
В Волгограде задержали двух молодых людей, которые бросали шелуху от семечек в Вечный огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.