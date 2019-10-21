В рознице Петербурга цены пока стабильны, но в опте тонна гречневой крупы первого сорта в Европейской части России стоит уже 43 тысячи рублей, тогда как еще месяц назад – 28 тысяч, а в октябре 2018-го – 18-19 тысяч.

с чего всё началось

Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.

Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге

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