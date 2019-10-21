Общество
Gazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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с чего всё началось
В рознице Петербурга цены пока стабильны, но в опте тонна гречневой крупы первого сорта в Европейской части России стоит уже 43 тысячи рублей, тогда как еще месяц назад – 28 тысяч, а в октябре 2018-го – 18-19 тысяч.Фонтанка.Рувчера в 06:01
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Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
Московский "Локомотив" обыграл "Ювентус" в третьем туре Юношеской лиги УЕФА - 2:1. Матч прошел в Турине.
Российская газета 10:14
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента напомнил, что именно лидеры нормандской четвёрки согласовали комплекс минских договорённостей, но в настоящее время «одна из сторон — участниц нормандского формата допускает отхождение от этого комплекса договорённостей», что, по словам Пескова, затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
RT на русском 06:39
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество
Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу
Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после падения в своём доме в Джорджии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Центра Картера.
Life.ru 07:58
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 20 октября в 03:43
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге
В Петербурге ожидается резкое похолодание к концу октября. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".
DP.RU 09:51
Политика
Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Известия 09:04
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Технологии
Террористы выбрали TikTok для пропаганды ИГ
Боевики Исламского государства (ИГ)* выбрали приложение TikTok в качестве платформы для пропаганды своих ценностей в коротких видеороликах.
Ридус вчера в 18:46
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
RT на русском 09:05
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Игры
Новые игры Electronic Arts могут появиться в Steam
Electronic Arts перестала распространять игры через Steam в 2011 году, оставив на площадке Valve только старые тайтлы — Sims 2, первые две части Mass Effect, Dead Space и другие.
CyberSport.ru 09:44