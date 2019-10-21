Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге

Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти. Ряд торговых сетей в Петербурге получили уведомления своих поставщиков о росте закупочной стоимости гречневой крупы.
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При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
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