Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

с чего всё началось

Не исключено, что в рамках борьбы с распространением коронавируса по всей стране могут ввести «масочный режим», предполагающий ношение масок в общественных местах. Сейчас он действует в ряде российских регионов.

«Масочный режим» могут ввести по всей России

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