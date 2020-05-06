Коронавирус
Наша версия«Масочный режим» могут ввести по всей России
Не исключено, что в рамках борьбы с распространением коронавируса по всей стране могут ввести «масочный режим», предполагающий ношение масок в общественных местах. Сейчас он действует в ряде российских регионов.
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с чего всё началось
Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.Коммерсантъвчера в 17:50
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Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Общество
В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса
На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество
В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили вчера в 11:35
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Гаджеты
Apple намерена переманить в «лагерь iOS» пользователей Android
Как 6 мая передает его словам портал iXBT, «самый дешевый iPhone обгоняет самый быстрый Android».
Профиль 03:11
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Здоровье
Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки
В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Известия Мордовии 00:01
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая
Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Футбол
Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
URA.Ru 04 мая в 08:13
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Происшествия
В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек
Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
Общество
6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Спорт
ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00