Коронавирус

Наша версияНаша версия«Масочный режим» могут ввести по всей России

Не исключено, что в рамках борьбы с распространением коронавируса по всей стране могут ввести «масочный режим», предполагающий ношение масок в общественных местах. Сейчас он действует в ряде российских регионов.
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с чего всё началось

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.
Коммерсантъвчера в 17:50

Подробнее о событии

Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России

Lenta.ru01:38

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет «Ъ»

РИА Новостивчера в 21:16

В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»

REGNUM00:58

СМИ: Власти РФ могут ввести «масочный режим» по всей стране

Росбалтвчера в 22:20

Масочный режим могут ввести во всех регионах России

Online47.ruвчера в 21:43

СМИ: масочный режим могут ввести по всей стране

Московский Комсомолецвчера в 21:31

СМИ узнали о планах ввести масочный режим на территории всей России

Rambler News Service01:34
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
53
Общество

В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
74
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество

В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили вчера в 11:35
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Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
5
Гаджеты

Apple намерена переманить в «лагерь iOS» пользователей Android

Как 6 мая передает его словам портал iXBT, «самый дешевый iPhone обгоняет самый быстрый Android».
Профиль 03:11
Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
157
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
860
Здоровье

Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки

В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Известия Мордовии 00:01
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Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая

Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
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Шоу-бизнес

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Футбол

Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами

URA.Ru 04 мая в 08:13
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
169
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
593
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
215
Происшествия

В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек

Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
30
Общество

6 мая в Тульской области зафиксировано еще 77 случаев коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 6 мая о регистрации в регионе еще 77 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:45
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Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
44
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
314
Спорт

ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
191
Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
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Кино

Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands

REGNUM 02:19
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