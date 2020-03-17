Коронавирус
Lenta.ruСтало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
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с чего всё началось
В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.Ведомости09:12
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