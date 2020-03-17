Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
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с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству.
Ведомости09:12

Подробнее о событии

Москва может закрыться на карантин

Ведомости09:12

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Lenta.ru09:39

Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС

Эхо Москвы09:30

«Ведомости»: В Москве могут ввести режим ЧС уже в ближайшее время. Город собираются закрыть на въезд

Фонтанка.Ру09:39

«Ведомости» узнали о возможном закрытии Москвы на карантин

Forbes09:19

«Ведомости» и «Открытые медиа»: власти Москвы могут закрыть въезд и ввести комендантский час

Дождь09:36

Власти Москвы готовы ввести режим ЧС

News.ru09:31
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:24
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Политика

Путин прибыл в центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

Путина в информцентре встретили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики.
Слово и Дело 07:26
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Происшествия

В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 10:12
Футбол

УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Газета.Ru 09:52
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Общество

Минпромторг объяснил наличие пустых полок в отдельных магазинах

Если в отдельных магазинах "локально обнаружится пустая полка", то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 марта в 13:43
Происшествия

Подозреваемому в убийстве подростка в Петербурге предъявили обвинение

Подростку, задержанному после убийства своего 14-летнего сверстника в Петербурге, предъявлено обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Баконин.
РИА Новости 09:18
Политика

Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Комсомольская правда 10:13
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Экономика

Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
РБК 08:31
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Энергетика

Торговая война России и Саудовской Аравии подняла цены на перевозку нефти

Напряженные отношения между Москвой и Эр-Риядом заставили владельцев нефтяных танкеров в несколько раз поднять тарифы на перевозку сырья.
Профиль 10:04
Общество

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Российская газета 08:42
Армия и оружие

Новый воздушный командный пункт будет создан на базе вертолёта Ми-38

Военное дело 08:45
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Политика

Прибывших из-за границы россиян обяжут находиться на карантине

Роспотребнадзор 17 марта планирует издать приказ об обязательном нахождении на карантине прибывших из-за границы россиян.
ТАСС 09:47
Политика

Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-депутата Мосийчука

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году.
Московский Комсомолец 04:09
Общество

Коронавирус выявлен у двух жительниц Калининградской области, одна из них вернулась из Польши

Как сообщалось, до этого момента в регионе было три заболевших коронавирусом.
Интерфакс - Россия 10:07
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Общество

Один из основных кандидатов на пост главы ХДС заразился коронавирусом

Один из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии - 64-летний Фридрих Мерц - заразился коронавирусом нового типа.
ТАСС 09:53
Шоу-бизнес

Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Максимом Виторганом.
Пятый канал вчера в 14:51
Экономика

Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
РИА Новости 07:35
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