Политика
ИзвестияNYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing
Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.
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Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Единоборства
Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде
Британский боксер Тайсон Фьюри дал прогноз на свой бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Технологии
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ
В Сети появилось видео момента ДТП.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Общество
Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».
Общество
Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Экономика
На Сахалине заморозили цены на свежую навагу
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
Медведев запланировал встречу с экспертами Гайдаровского форума
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, планирует провести встречу с российскими и зарубежными экспертами, которые примут участие в Гайдаровском форуме, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты
В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.