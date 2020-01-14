Политика

ИзвестияИзвестияNYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.
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NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

РБК15:12

В интернете появилось видео, предположительно, попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Эхо Москвы20:08

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский самолет

Дождь19:15

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

ТАСС15:14

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ru20:20

В Иране задержали мужчину, заснявшего крушение украинского Boeing после попадания ракеты

Новая газета14:45

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

РЕН ТВ15:28
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Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
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В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
РЕН ТВ 18:08
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Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера во втором раунде

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Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

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В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
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Появилось видео момента смертельного ДТП в Улан-Удэ

В Сети появилось видео момента ДТП.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
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Ореанда-Новости вчера в 08:17
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Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
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ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
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