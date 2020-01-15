Политика
Lenta.ruСтало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете
Украинский лайнер был сбит в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times. На видео, попавшем в распоряжение редакции видно, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского «боинга»
В Иране арестовали несколько человек по подозрению в причастности к крушению украинского лайнера Boeing 737-800, в результате которого погибло более 170 человек.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Общество
Сотовые операторы России повышают тарифы на связь
Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Билайн" поднимет цены на архивные тарифы с 16 января.
Авто
Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale
Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Футбол
«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
Самоучка-стоматолог из Китая нелегально лечил зубы сахалинцев
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что медицинские услуги осуществлял гражданин Китая, который недавно прибыли на Сахалин вместе со своими двумя знакомыми.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Хоккей
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Футбол
Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче
По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
Здоровье
Что изменило в жизни страны Послание Президента 2019 года
По словам главы палаты регионов, Послание 2019 года «было очень конкретным, конкретные сроки исполнения, поставлены задачи Правительству, Федеральному Собранию».
Кино
У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф
Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
Экономика
Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордно высокого уровня
Рекордно высокого уровня соотношение долга домашних хозяйств к ВВП достигло во Франции, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии, Новой Зеландии, Ливане, Нигерии.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Теннис
Шарапова и Зигемунд не доиграли матч в Австралии из-за сильного дыма
В пригороде Мельбурна проходит выставочный турнир, в котором прошёл матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.
Общество
Россиянам упростят доступ к рефинансированию ипотеки
В нижней палате парламента зарегистрирован законопроект, оговаривающий условия рефинансирования жилищных займов для семей, которые вложили в новое жилье материнский капитал.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.