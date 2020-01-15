Украинский лайнер был сбит в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times. На видео, попавшем в распоряжение редакции видно, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается.

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

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