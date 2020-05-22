По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.

Стало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане

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