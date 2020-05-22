Происшествия
Взгляд.руСтало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане
По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.
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Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
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Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru 13:09
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Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
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Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом
По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
ЯрNews 09:42
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
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Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
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Коммерсантъ 07:28
Здоровье
В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся
Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось.
Евразия Daily 05:13
Общество
Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике
Евразия Daily вчера в 18:27
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault провела премьеру обновлённого кроссовера Kaptur для российского рынка в онлайн-режиме.
Тарантас Ньюс вчера в 08:57
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
Общество
Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2
Сообщалось, что таких граждан будут выявлять с помощью массового тестирования, запущенного властями Москвы с 15 мая.
Известия 13:54
Спорт
Российские волейболисты планируют начать сборы в июле
Сборные России по волейболу планируют начать тренировочные сборы в июле.
ТАСС Спорт 13:22
Футбол
Слуцкий прокомментировал слухи о конфликте с Мамаевым
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее работавший в ЦСКА, прокомментировал якобы наличие конфликта между ним и экс-хавбеком «армейцев» Павлом Мамаевым, ныне выступающим за «Ростов».
Metaratings 14:14
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 10:52
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Общество
У Китая есть все шансы первыми получить вакцину от коронавируса
По мнению Флориана Краммера, в Европе и США вакцина появится не раньше конца 2020 года - начала 2021.
RuNews24.ru 09:43
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие
Войска Барнаульской дивизии РВСН получат новые комплексы «Ярс»
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