Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно о выживших при авиакатастрофе в Пакистане

По меньшей мере два человека выжили при крушении самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом Карачи, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.
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Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта

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