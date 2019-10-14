Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
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Чистка класса люкс. В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» — высокопоставленные чиновники и силовики

Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева — человека, к которому Кадыров много лет испытывал неприязненное отношение и тем не менее долго терпел.
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