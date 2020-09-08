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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Двух членов КС оппозиции Белоруссии задержали на Украине

Ранее ГПК республики информировал, что два оппозиционера покинули страну и выехали на Украину, в то время как член президиума совета оппозиции Мария Колесникова была задержана. По последним данным, Родненков и Кравцов также задержаны.В источнике
С чего всё началось
Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале
 сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.
ТАСС02:46
Подробнее о событии
RT на русском

Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

RT на русском09:43
Интерфакс

Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров

Интерфакс03:02
Российская газета

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Российская газета01:31
РИА Новости

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

РИА Новости06:18
ТАСС

В Госпогранслужбе заявили, что Колесникова не пересекала границу Украины

ТАСС02:46
Коммерсантъ

Погранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Коммерсантъ02:46
РБК

В погранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

РБК04:54

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
Взгляд.рувчера в 05:54
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
Интерфакс09:10
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Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
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В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
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