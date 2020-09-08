Двух членов КС оппозиции Белоруссии задержали на Украине
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Ранее ГПК республики информировал, что два оппозиционера покинули страну и выехали на Украину, в то время как член президиума совета оппозиции Мария Колесникова была задержана. По последним данным, Родненков и Кравцов также задержаны.В источнике
С чего всё началось
Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале
сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.
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