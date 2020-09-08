Ранее ГПК республики информировал, что два оппозиционера покинули страну и выехали на Украину, в то время как член президиума совета оппозиции Мария Колесникова была задержана. По последним данным, Родненков и Кравцов также задержаны.

С чего всё началось Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. ТАСС 02:46