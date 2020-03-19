Коронавирус
Взгляд.руСтало известно о заражении коронавирусом российского хоккеиста НХЛ
Первым заразившимся коронавирусом игроком в НХЛ оказался российский защитник команды «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев, сообщили СМИ. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у хоккеиста «Оттавы», но не было информации о том, у кого именно.
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Защитник «Оттавы» Зайцев стал первым игроком НХЛ, у которого выявили коронавирус
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:35
Баскетболисты заразили хоккеистов? Что известно о ситуации с коронавирусом и Зайцевым
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
Возможно, первым в НХЛ коронавирус подхватил игрок сборной России. Его отец все опроверг
Sports.ruвчера в 16:15
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