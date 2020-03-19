Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руСтало известно о заражении коронавирусом российского хоккеиста НХЛ

Первым заразившимся коронавирусом игроком в НХЛ оказался российский защитник команды «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев, сообщили СМИ. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у хоккеиста «Оттавы», но не было информации о том, у кого именно.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Видео: все голевые передачи Никиты Зайцева в этом сезоне

Чемпионатвчера в 18:34

В НХЛ подтвердили первый случай заражения хоккеиста коронавирусом

RT на русскомвчера в 18:34

Защитник «Оттавы» Зайцев стал первым игроком НХЛ, у которого выявили коронавирус

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:35

«Оттава» не назовет имя игрока, заболевшего коронавирусом

Матч ТВвчера в 16:28

Баскетболисты заразили хоккеистов? Что известно о ситуации с коронавирусом и Зайцевым

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

Возможно, первым в НХЛ коронавирус подхватил игрок сборной России. Его отец все опроверг

Sports.ruвчера в 16:15

Русский защитник Зайцев — первый заболевший коронавирусом игрок НХЛ. Он мог заразиться от баскетболистов «Бруклина»

Sport24.ruвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Здоровье

Врачи перечислили способы защиты от коронавируса

Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
ToDay News Ufa 01:37
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor 18 марта в 14:13
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Народные новости вчера в 21:56
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com вчера в 01:22
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса

Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.
REGNUM 01:41
Киберспорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru 17 марта в 23:13
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском вчера в 03:12
Музыка

«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko

Афиша Daily 18 марта в 04:33
Общество

МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране

Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

Пойман второй предполагаемый убийца екатеринбургского архитектора

Следователи нашли второго убийцу екатеринбургского архитектора Александра Кротова.
Европейско-Азиатские новости 01:39
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер вчера в 05:54
Космос

Как могут выглядеть бесконечные кольца света вокруг черных дыр

Ученые сделали вывод, что, если фотон света будет проходить мимо черной дыры, рано или поздно он окажется на ее орбите.
Ридус вчера в 09:26
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Финансы

Индекс РТС превысил 900 пунктов

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 8,55% и поднялся до 903,41 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС вчера в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Игоревич Зайцев
Российский хоккеист
Профессиональный российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Оттава Сенаторз». Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер Ордена Почёта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное