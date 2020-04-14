Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.

с чего всё началось

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». По данным источника, в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому.

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

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