Коронавирус
Lenta.ruСтало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». По данным источника, в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.Коммерсантъвчера в 17:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Футбол
«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter
Спорт-Экспресс 10:58
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом
46-летняя Кейт Бекинсейл завела роман с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом.
Paparazzi.ru 01:46
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных средств
Ан-225 Мрия доставил в Польшу груз более 1050 кубометров защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Энергетика
В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45
Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
News.ru 10:06
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ
Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
Экономика
Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
Общество
В Липецкой области могут ввести sms–пропуска для выхода из дома
Как сообщает GOROD48, выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных.
РБК Черноземье 08:44
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Происшествия
Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции
Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Здоровье
В Тюменской области несколько медиков заразились коронавирусом
В Тюменской области появились единичные случаи заражения коронавирусом среди медицинских работников.
Тобольск.ру 07:44
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Авто
Volkswagen Tayron стал купеобразным и гибридным
Купеобразный Volkswagen Tayron X выйдет на рынок Поднебесной в июне-июле 2020 года.
Драйв 10:43
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза»
Роль доктора Лизы исполнила Чулпан Хаматова, также в фильме сыграли Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева.
Inc-news.ru вчера в 13:35
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил
Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Daily Storm 08:17