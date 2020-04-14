Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». По данным источника, в числе зараженных прапорщик 1994 года рождения, который проходит лечение на дому.
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с чего всё началось

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Коммерсант» сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии

URA.Ru06:01

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

Коммерсантъ05:38

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Lenta.ru04:18

«Коммерсант» узнал о заболевших коронавирусом в российской армии

Дождь04:44

Коммерсантъ: Российское Минобороны оценивает как неустойчивую ситуацию с коронавирусом в Вооруженных силах

Эхо Москвы04:30

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Газета.Ru06:36

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

РБК03:22
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Футбол

«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter

Спорт-Экспресс 10:58
Шоу-бизнес

Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом

46-летняя Кейт Бекинсейл завела роман с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом.
Paparazzi.ru 01:46
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных средств

Ан-225 Мрия доставил в Польшу груз более 1050 кубометров защитных средств для борьбы с эпидемией коронавируса.
ИА Красная Весна 05:25
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Энергетика

В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45

Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
News.ru 10:06
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
1
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
1
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
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Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Общество

Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ

Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
1
Экономика

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
1
Общество

В Липецкой области могут ввести sms–пропуска для выхода из дома

Как сообщает GOROD48, выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных.
РБК Черноземье 08:44
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
14
Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
1,3K
Здоровье

В Тюменской области несколько медиков заразились коронавирусом

В Тюменской области появились единичные случаи заражения коронавирусом среди медицинских работников.
Тобольск.ру 07:44
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
52
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Авто

Volkswagen Tayron стал купеобразным и гибридным

Купеобразный Volkswagen Tayron X выйдет на рынок Поднебесной в июне-июле 2020 года.
Драйв 10:43
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,5K
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
9
Кино

Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза»

Роль доктора Лизы исполнила Чулпан Хаматова, также в фильме сыграли Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева.
Inc-news.ru вчера в 13:35
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,4K
Общество

ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил

Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Daily Storm 08:17
9
Главное