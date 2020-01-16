Политика
ПрофильСтало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Впервые главы двух государств увиделись на саммите G20 в 2017 году, который прошёл в Гамбурге. Отмечается, что Трамп настолько сильно хотел встретиться с Путиным, что прервал разговор с одним из кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, можно ли провести встречу до церемонии инаугурации.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Российская газетавчера в 22:57
Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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