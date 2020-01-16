Политика

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Впервые главы двух государств увиделись на саммите G20 в 2017 году, который прошёл в Гамбурге. Отмечается, что Трамп настолько сильно хотел встретиться с Путиным, что прервал разговор с одним из кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, можно ли провести встречу до церемонии инаугурации.
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Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

РБК01:31

Журналисты узнали о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Известия00:13

Журналисты WP рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

ТАССвчера в 22:22

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РИА Новостивчера в 22:58

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газетавчера в 22:57

Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Lenta.ruвчера в 23:50
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Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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