Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко. Он оказался трампистом и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет «Страна.ua». Отмечается, что мужчине 35 лет, он живет в городе Отсиго в штате Миннесота.
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Украинец на грузовике въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Комсомольская правда15:10

Появились подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

Газета.Ru14:52

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в Миннеаполисе

РЕН ТВвчера в 20:03

Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце

РИА Новости14:18

Въехавшим в толпу в Миннеаполисе на грузовике оказался украинский «атошник» Вечирко

Московский Комсомолец06:16

В толпу протестующих в США мог въехать выходец с Украины — Strana.ua

REGNUM06:26

Стали известны данные об украинце, который таранил толпу протестующих в США

ИА Красная Весна15:22
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru 12:26
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Происшествия

Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

Газета.Ru 12:34
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Экономика

Алексей Дюмин подписал ряд законов для поддержки предпринимателей

В рамках развития третьего пакета мер по поддержке субъектов предпринимательства губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал ряд законов Тульской области.
Тульские Известия 11:45
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
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Гаджеты

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
4,8K
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Авто

Две новые госпрограммы на покупку автомобиля вступают в силу с 1 июня

С первого дня лета государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" продолжат своё действие, кроме того, на территории РФ будут запущены две новые госпрограммы для поддержки спроса на новые автомобили.
Pressa40 02:26
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
17
Экономика

Сбербанк запустил сервис дистанционного открытия счета эскроу

Счет эскроу с 5 июня можно открыть дистанционно в мобильном приложении Сбербанка, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Rambler News Service 29 мая в 06:57
Здоровье

Рекордные 283 случая коронавируса выявили в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
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Культура

Скончался украинский композитор Мирослав Скорик

Ушёл из жизни украинский композитор, музыковед и дирижёр Мирослав Скорик.
Аргументы и Факты 15:08
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
10K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
390
Армия и оружие

Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь

В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 вчера в 05:03
23
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
26
Шоу-бизнес

Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

Аргументы и Факты 00:15
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Политика

В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
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Происшествия

В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

Газета.Ru 13:04
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Энергетика

Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР

"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ вчера в 05:27
9
Политика

В МИД России выразили демарш послу Чехии

Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
5
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
1K
Происшествия

Первая кровь: беспорядки в США вышли из-под контроля властей

Массовыми протестами охвачены уже более десяти городов США. Тысячи людей громят магазины, сжигают автомобили.
ТВ Центр 30 мая в 05:24
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода

Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
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