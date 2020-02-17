Общество
Российская газетаВ Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Известный телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости. По данным интернет-пабликов, 60-летнему шоумену стало плохо в киноцентре "Октябрь". Дмитрий Дибров лично рассказал информагентству о своем состоянии.
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«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва
Комсомольская правда16:56
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Оказалось, что в борьбе с раком может помочь зеленый чай. В нем исследователи нашли фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат.
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Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
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Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
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Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Частые простуды являются сигналом о нарушении защитных сил организма и о том, что иммунная система не работает соответствующим образом.
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Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
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В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Наука
Польские ученые поставили под вопрос теорию эволюции динозавров
Теория развития динозавров подразумевает, что предки ящеров постепенно изменяли свою тазобедренную кость, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава, что позволило им передвигаться на двух ногах и стало существенным фактором в гонке эволюции.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Футбол
Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro добрался до России
Компания Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
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«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении
Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
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Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
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Жители Афин во вторник останутся без общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против изменений в пенсионной системе - будет закрыто метро, не будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.
Армия и оружие
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли ЛНР
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Победит тот, кому это нужнее: «Барыс» совершит выгодный обмен с «Сибирью»
«Сибирь» может выйти на «Авангард», «Ак Барс» или «Барыс», а с такими соперниками почти нет шансов бороться в первом раунде.