Экономика
RT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
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Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕ
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Наука
ДНК смогла извлечь корень из 900
Биологи из Китая и США создали уникальную биохимическую логическую схему, которая может извлекать квадратные корни.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Общество
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Футбол
Мбаппе: «Я уже не смогу сделать карьеру, как у Месси, теперь мне нужно вдохновиться Роналду»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что хочет в своей карьере пойти по стопам Криштиану Роналду.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Общество
ФСБ рассекретила документы об Освенциме
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Энергетика
Топливо дорожает в оптовом сегменте
В рознице цены тоже увеличиваются, но медленными темпами. С конца прошлого года оптовые цены на бензин продолжают расти.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Футбол
Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году
В общей сложности на трансферы в мужских футбольных клубах было потрачено $ 7,35 млрд. Это на 5,8% больше, чем было потрачено в 2018 году.
Общество
Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня
Поездка президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращена с двух до одного дня в связи с ситуацией с российским правительством.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Лавров провёл разговор с главой МИД Белоруссии
«Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Белоруссии», — говорится в сообщении российского МИД.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.