Экономика

Накануне.RuНакануне.RuСтало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов, которые он отдал жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства отражены в доходах Мишустиной, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы20 января в 06:00

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ19 января в 12:40
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,8 рубля

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Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

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Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
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Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
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Энергетика

Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

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Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru 12:46
Общество

Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса

Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Культура

Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ, которые обсуждали в Сети

Новый министр культуры Ольга Любимова удалила либо скрыла от пользователей записи в своем блоге в LiveJournal.
Znak.com 15:50
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
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На Украине убили воевавшего за «Азов» россиянина

Отмечается, что убитый — 36-летний уроженец Санкт-Петербурга Максим Трикоза вступил в карательный добровольческий полк «Азов» 1 сентября 2015 года.
Известия 14:53
Происшествия

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
РИА Новости 13:31
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
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ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Общество

В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта.
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Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Эти продукты снимают симптомы гастрита и желудочной кислоты

Оливковое масло снимает раздражение желудка благодаря противовоспалительным свойствам.
Московский Комсомолец 00:59
Футбол

Мама Кавани: «Эдинсон зол на „ПСЖ“ и хочет перейти в „Атлетико“»

Берта Гомес, мама нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, подтвердила, что футболист желает продолжить карьеру в «Атлетико».
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Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

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Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 13:25
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.
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