Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов, которые он отдал жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства отражены в доходах Мишустиной, пишет "Коммерсант".

Стало известно об источниках доходов Мишустина и его жены

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