Экономика
Накануне.RuСтало известно об источниках доходов Мишустина и его жены
Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов, которые он отдал жене Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы, а средства отражены в доходах Мишустиной, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ19 января в 12:40
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Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей
Эхо Москвы20 января в 06:00
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