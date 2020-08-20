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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности.
Коммерсантъ18:39
Подробнее о событии
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Lenta.ru07:05
РБК

Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

РБК05:52
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Коммерсантъ18:39
Телеканал 360°

СМИ: Минздрав отказался от идеи обязательного теста на алкоголизм для водителей

Телеканал 360°01:26
ФедералПресс

Минздрав отказался от новых справок для водителей

ФедералПресс23:30
URA.Ru

В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

URA.Ru20:55
Говорит Москва

Минздрав отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав

Говорит Москва04:41

Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась во II квартале 2020 г. в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз
Ведомости06:30

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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