Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.