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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности.
Коммерсантъ18:39
Подробнее о событии
Газета.Ru

Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям

Газета.Ru08:27
Телеканал 360°

СМИ: Минздрав отказался от идеи обязательного теста на алкоголизм для водителей

Телеканал 360°01:26
РБК

Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

РБК05:52
Говорит Москва

Минздрав отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав

Говорит Москва04:41
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Lenta.ru07:05
URA.Ru

В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

URA.Ru20:55
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Коммерсантъ18:39

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков

Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.
РИА Новости11:30
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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Главврач Курганской больницы уволился после визита Мишустина

Дегтярев попросил Мишустина снизить тарифы на электричество в Хабаровском крае Другой врач высказал предположение, что экс-главврачу «сложно вникнуть в административно-хозяйственные проблемы», связанные «с ремонтной кампанией», на которую сейчас больнице выделены 200 млн рублей.
Национальная служба новостей10:58
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