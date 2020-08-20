Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
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Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм
Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности.
Коммерсантъ18:39
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