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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности.
Коммерсантъ18:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ: Минздрав отказался от идеи обязательного теста на алкоголизм для водителей

Телеканал 360°01:26
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Lenta.ru07:05
РБК

Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

РБК05:52
Говорит Москва

Минздрав отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав

Говорит Москва04:41
Газета.Ru

Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям

Газета.Ru08:27
URA.Ru

В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

URA.Ru20:55
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Коммерсантъ18:39

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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На Кубани освоили более 40% средств по нацпроектам в условиях пандемии

Освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС08:40

Замглавврача омской больницы рассказал о лечении Навального

Омские врачи, оказывающие медпомощь оппозиционеру Алексею Наввальному, провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными специалистами, сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
News.ru08:17

Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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