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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности. Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм, выявляя в крови СDT-маркер, для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока годности.
Коммерсантъ18:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ: Минздрав отказался от идеи обязательного теста на алкоголизм для водителей

Телеканал 360°01:26
Lenta.ru

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России

Lenta.ru07:05
РБК

Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

РБК05:52
Говорит Москва

Минздрав отказался от обязательных тестов на алкоголизм при получении прав

Говорит Москва04:41
Газета.Ru

Названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям

Газета.Ru08:27
URA.Ru

В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

URA.Ru20:55
Коммерсантъ

Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм

Коммерсантъ18:39

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

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Газета.Ru02:41
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В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
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Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев, которые прошли обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы, подчеркнул, что управленец должен уметь слышать людей.
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