Газета.RuСтало известно об окончании запасов импортного алкоголя для российских ресторановОмбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит до осени, передает РИА "Новости".Газета.RuПо словам омбудсмена, проблемы связаны с тем, что крепкий алкоголь поставляли владеющие заводами компании — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другие.RT на русскомСейчас распродаются остатки, а «когда пойдет новый алкоголь и откуда — никто не знает», констатировал Миронов.Рамблер6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию.РамблерЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовый ДеньАгротаймПрофильРамблерПодробнее о событииВ Москве сообщили об истощении запасов импортного алкоголя для российских ресторановRT на русском00:27Российские рестораны могут остаться без крепкого импортного алкоголяРамблер02:17В Москве заканчиваются запасы импортного алкоголя для ресторановВечерняя Казань02:15Стало известно об окончании запасов импортного алкоголя для российских ресторановГазета.Ru00:59Российские рестораны исчерпали запасы импортного алкоголяОбщественная служба новостей02:32В России заканчивается крепкий импортный алкогольПрофиль21:29Омбудсмен предупредил, что крепкого импортного алкоголя ресторанам хватит только до осениПРАЙМ20:40Показать ещёОценить96Поделиться