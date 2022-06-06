Будьте в Плюсе

Стало известно об окончании запасов импортного алкоголя для российских ресторанов

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит до осени, передает РИА "Новости".
Газета.Ru
По словам омбудсмена, проблемы связаны с тем, что крепкий алкоголь поставляли владеющие заводами компании — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другие.
RT на русском
Сейчас распродаются остатки, а «когда пойдет новый алкоголь и откуда — никто не знает», констатировал Миронов.
Рамблер
6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию.
Рамблер

Подробнее о событии

В Москве сообщили об истощении запасов импортного алкоголя для российских ресторанов
RT на русском00:27
Российские рестораны могут остаться без крепкого импортного алкоголя
Рамблер02:17
В Москве заканчиваются запасы импортного алкоголя для ресторанов
Вечерняя Казань02:15
Стало известно об окончании запасов импортного алкоголя для российских ресторанов
Газета.Ru00:59
Российские рестораны исчерпали запасы импортного алкоголя
Общественная служба новостей02:32
В России заканчивается крепкий импортный алкоголь
Профиль21:29
Омбудсмен предупредил, что крепкого импортного алкоголя ресторанам хватит только до осени
ПРАЙМ20:40

Интересное

Морпех 36-й бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить штык-ножом

Военнослужащий 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретился с ополченцем Донецкой народной республики (ДНР), которого, как он думал, убил штык-ножом.
Lenta.ru02:51

ФСБ предлагает создать в России базу заводских кодов телефонов

Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам.
Коммерсантъ18:05

Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины Мельником

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild.
РИА Новости01:59

Посол США Салливан допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга.
Lenta.ru23:15

Депутат ЕП Мариани объяснил антироссийскую позицию ЕС влиянием стран Восточной Европы

Депутат Европарламент от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью Valeurs Actuelles связал антироссийскую позицию ЕС с влиянием стран Восточной Европы.
RT на русском02:23

Косачев заявил, что реакция России на отказ пропустить самолет Лаврова должна быть жесткой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова.
Газета.Ru02:46

РБК: сервис Dow Jones перестал предоставлять российским банкам данные о санкциях

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки о прекращении сотрудничества, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ02:07

Советник главы правительства ДНР заявил, что часть полка «Азов» могла остаться в Мариуполе

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что в Мариуполе могла остаться часть военнослужащих украинского полка «Азов».
Lenta.ru03:08

Глава финской разведки Пелттари заявил об отсутствии давления России на страну из-за НАТО

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО.
Lenta.ru20:57

РИА «Новости»: итальянскому журналисту стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после окончания интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru20:11