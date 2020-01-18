Политика
ИзвестияГлавного Советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Журналисты узнали, что одного из советников Трампа по России отстранили от работы
Комсомольская правда22:35
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The National Interest: ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
Издание The National Interest опубликовало статью под названием "Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады".
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Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
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Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
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