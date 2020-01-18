Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главного Советника Трампа по России отстранили от работы

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