Политика

ИзвестияИзвестияГлавного Советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Bloomberg: директор по России Совета нацбезопасности Белого дома покинул свой пост

ТАСС22:10

СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы

РИА Новости21:27

СМИ узнали об отстранении от работы советника Трампа по России

РБК22:07

СМИ: советник Трампа по России отстранен из-за «вопросов безопасности»

Коммерсантъ22:12

Журналисты узнали, что одного из советников Трампа по России отстранили от работы

Комсомольская правда22:35

Axios: советник Трампа по России временно отстранён от работы

RT на русском22:40

СМИ: один из советников Трампа по России отстранен от работы

Газета.Ru22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета 14:09
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro 22:11
Единоборства

Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе

Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Происшествия

Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Lenta.ru 12:48
Здоровье

Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно

Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Tomsk.Ru 20:59
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
РИА Новости 22:27
Происшествия

В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
ТАСС 13:58
Армия и оружие

Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота

На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
News.ru 05:43
Футбол

Футболиста выгнали из украинского клуба из-за поездки в Петербург

Росбалт 09:55
Политика

Трамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Известия 19:10
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости 15:19
Политика

Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Венесуэла готова к диалогу с США, сообщил в интервью газете Washington Post президент Николас Мадуро.
Коммерсантъ 21:51
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Гаджеты

Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России

Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
UfacityNews.ru 20:31
Авто

АвтоВАЗ начал выпускать «зимнюю» Lada Vesta

Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым двигателем все-таки получила «зимний» пакет опций Winter, о котором «Автоновости дня» писали в ноябре.
Автоновости дня вчера в 01:28
Армия и оружие

The National Interest: ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

Издание The National Interest опубликовало статью под названием "Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады".
РЕН ТВ 22:19
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
Политика

Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
РБК 15:31
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Происшествия

Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа.
ТАСС 22:12
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости 14:05
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Футбол

«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

ProstoProSport 11:54
Политика

Орешкин может стать помощником Путина

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.
Аргументы недели 00:52
Армия и оружие

В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам

Накануне тяжёлым ударам подверглись почти все западные окраины и пригороды второго по величине сирийского города, а также несколько селений вдоль автотрассы М5 (Дамаск — Алеппо).
Евразия Daily 10:29
Авто

Subaru Ascent превращается в глобальную модель

Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.
Allroader.ru 16 января в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное