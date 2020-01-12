Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

США ответили на данные об обстреле авиабазы в Ираке

Газета.Ru14:22

В Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС

РБК13:18

Авиабаза в Ираке подверглась обстрелу

Коммерсантъ12:54

США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

RT на русском14:11

Reuters: четверо иракских военных пострадали при падении снарядов на базу ВВС в Ираке

ТАСС13:01

СМИ сообщили о ракетном ударе по военной базе с американцами в Ираке

Известия13:00

Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке

РЕН ТВ14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

РИА Новости 13:25
Политика

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Rambler News Service 11:54
Игры

В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры

3DNews 04:32
Происшествия

СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
News.ru 13:34
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 07:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк отправили домой

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
News.ru вчера в 15:57
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
Политика

Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски

Lenta.ru 09:35
Происшествия

Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
РИА Новости 10:10
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Футбол

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
RT на русском 14:01
Спорт

Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении федерации из ОКР

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в письме обратилась к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из числа членов ОКР.
РИА Новости 13:12
Политика

Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
РИА Новости 14:22
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз

Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Московский Комсомолец 10 января в 04:33
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Известия 10 января в 00:49
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

РИА Новости 10 января в 00:05
Культура

Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»

Rusturkey.com 10 января в 22:14
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru вчера в 11:36
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Технологии

Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
ToDay News Ufa вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Kleo.ru 08:39
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Авто

Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня 03:43
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах

Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Говорит Москва вчера в 02:30
Здоровье

«Приятные» симптомы опасных болезней назвали эксперты

Эксперты назвали несколько "приятных" симптомов опасных болезней.
Питерские заметки 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное