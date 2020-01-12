Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
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Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
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Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
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Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
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Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
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Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
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Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
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Комиссия спортсменов ВФЛА настаивает на исключении федерации из ОКР
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в письме обратилась к министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу о приостановке действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из числа членов ОКР.
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Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
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Александр Ревва женился в четвертый раз
Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
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Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
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Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
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Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
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«Приятные» симптомы опасных болезней назвали эксперты
Эксперты назвали несколько "приятных" симптомов опасных болезней.