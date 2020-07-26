Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель» в воскресенье, 26 июля.
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В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
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Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль

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Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии

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