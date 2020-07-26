Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель» в воскресенье, 26 июля.

Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

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