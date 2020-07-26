Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель» в воскресенье, 26 июля.
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Политика
Здание генконсульства США в китайском Чэнду осталось без флага
Американский флаг был спущен перед зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей прекратило свою работу.
Газета.Ru 22:44
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело
Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
Газета.Ru 22:28
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия 15:44
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera вчера в 08:20
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru вчера в 09:26
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Названа разница зарплат в Москве и регионах
Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов.
Lenta.ru 20:42
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Игры
Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
Актуальные Новости 10:18
Политика
Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш написал заявление об отставке по собственному желанию.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия
Экологи: рыбоохрана Макаровского района не увидела опутавшие реку Восточную браконьерские сети
Река Восточная в Макаровском районе наглухо перегорожена браконьерскими сетями.
Сахалин.Инфо 21:47
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК 22:36
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Общество
Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Отдыхающих на Чёрном море в ближайщую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет 27°C.
RT на русском 22:38
Транспорт
Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения
Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Изначально экс-чиновник обвинялся в получении взятки в 114 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), позднее обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Коммерсантъ 22:57
Технологии
Компания Moderna Inc получила еще 472 млн долларов на разработку вакцины
Американская компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что получила дополнительно 472 млн долларов от Управления биомедицинских исследований и разработок правительства США для поддержания разработки своей новой коронавирусной вакцины, сообщает Reuters.
BFM.ru 22:29
Космос
Грибок из Чернобыля спасет поселенцев Марса от радиации
Инициаторы исследования из Стэнфорда считают, что слой плесени в 21 сантиметр сможет надежно защитить жилые модули первопоселенцев Марса от радиации.
LentaChel.ru 24 июля в 14:59
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости 21:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой
Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ 09:08
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
Новые автомобили 11:54