с чего всё началось

Как отмечает один из собеседников агенства, речи лидера США были "почти садистскими и издевательскими". Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

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