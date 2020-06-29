Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Как отмечает один из собеседников агенства, речи лидера США были "почти садистскими и издевательскими". Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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с чего всё началось
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера ФРГ Ангелу Меркель "глупой", а бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй - "дурой", передает CNN
 со ссылкой на источники.
Газета.Ruвчера в 21:40

Подробнее о событии

Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

Вести.Ruвчера в 23:37

Трамп оскорблял зарубежных коллег в засекреченных телефонных переговорах

Известиявчера в 22:51

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Lenta.ruвчера в 21:52

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель в беседах по телефону

Московский Комсомолецвчера в 22:11

CNN: Трамп в телефонных переговорах называл Меркель «глупой», а Мэй - «дурой»

Газета.Ruвчера в 21:40

Трамп в телефонных переговорах назвал Меркель «глупой», а Мэй «дурой»

РЕН ТВвчера в 21:37

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону

РИА Новостивчера в 21:26
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
8
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
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Гаджеты

TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей

Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 27 июня в 04:58
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге

Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
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Армия и оружие

В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo вчера в 10:43
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,7K
Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Авто

Российские автодилеры столкнулись с дефицитом автомобилей

Представители крупных поставщиков автомобилей в России пояснили, что дефицит автомобилей связан с простоем заводов в апреле и мае.
ГЛАС.RU 00:02
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета вчера в 16:42
Здоровье

214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com вчера в 03:57
1,2K
Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
31
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
92
Наука

Обнаружена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

МедиаПоток 00:21
8
Футбол

Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»

Третье место занимает Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», который вытеснил из тройки лидеров самого Лионеля Месси, который опустился на четвертую позицию.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Политика

В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5%

Варшава, 30 июня 2020, 08:44 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов.
REGNUM 01:44
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Интернет

Суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире.
Тольятти-Новости 27 июня в 22:03
34
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
215
Общество

Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
5
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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