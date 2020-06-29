Политика
Lenta.ruСтало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционных вопросах.
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с чего всё началось
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера ФРГ Ангелу Меркель "глупой", а бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй - "дурой", передает CNN со ссылкой на источники.Газета.Ruвчера в 21:40
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