Политика
Lenta.ruСтало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Никаких запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
РБК 05:29
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Здоровье
31 случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области
29 июня в Амурской области подтвержден 31 новый случай коронавируса: 24 - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 01:53
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
Здоровье
Минздрав объяснил невыплаты стимулирующих в Аскизской больнице
Глава региона призвал министра разъяснять медикам, сколько денег они получат и когда, чтобы у них не возникало вопросов.
Юг Сибири 22:38
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Космос
В США собираются создать духи с ароматом космоса
РЕН ТВ вчера в 18:16
Гаджеты
Смартфон Galaxy A42 станет самым бюджетным у Samsung с поддержкой 5G
Премьера нового смартфона бюджетного класса Galaxy A42 с поддержкой 5G ожидается в ноябре-декабре нынешнего года.
Актуальные Новости 12:46
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Энергетика
Высокая премия станет нормой для нефти Urals
В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Общество
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.
РИА Новости 17:03
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
Экономика
В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries
Вести Кузбасс 12:21
Авто
General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США
Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело 08:20
Экономика
Правительство ЕАО отчиталось о своей работе перед депутатами
С докладом на внеочередном заседании Законодательного собрания ЕАО выступила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства области по экономической политике Галина Соколова.
EAOmedia.ru 23:00
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавшими себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59