Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.
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Трамп оскорблял зарубежных коллег в засекреченных телефонных переговорах

Известия22:51

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону

РИА Новости21:26

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель в беседах по телефону

Московский Комсомолец22:11

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Lenta.ru21:52

CNN: Трамп в телефонных переговорах называл Меркель «глупой», а Мэй - «дурой»

Газета.Ru21:40

Трамп в телефонных переговорах назвал Меркель «глупой», а Мэй «дурой»

РЕН ТВ21:37

СМИ узнали, какими словами Трамп обзывал Меркель, Макрона и Мэй

ТК Звезда22:26
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика

Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Никаких запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
РБК 05:29
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском 22:53
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Наука

Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Здоровье

31 случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области

29 июня в Амурской области подтвержден 31 новый случай коронавируса: 24 - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 01:53
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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
1
Здоровье

Минздрав объяснил невыплаты стимулирующих в Аскизской больнице

Глава региона призвал министра разъяснять медикам, сколько денег они получат и когда, чтобы у них не возникало вопросов.
Юг Сибири 22:38
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
9
Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
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Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,7K
Космос

В США собираются создать духи с ароматом космоса

РЕН ТВ вчера в 18:16
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Гаджеты

Смартфон Galaxy A42 станет самым бюджетным у Samsung с поддержкой 5G

Премьера нового смартфона бюджетного класса Galaxy A42 с поддержкой 5G ожидается в ноябре-декабре нынешнего года.
Актуальные Новости 12:46
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Энергетика

Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Общество

Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными

Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.
РИА Новости 17:03
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
2
Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

Вести Кузбасс 12:21
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Авто

General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США

Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело 08:20
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Экономика

Правительство ЕАО отчиталось о своей работе перед депутатами

С докладом на внеочередном заседании Законодательного собрания ЕАО выступила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства области по экономической политике Галина Соколова.
EAOmedia.ru 23:00
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября.
Lenta.ru 12:56
23
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Армия и оружие

Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»

Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавшими себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
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Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Политика

Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России

В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
1,3K
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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