с чего всё началось

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

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