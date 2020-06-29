Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.
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с чего всё началось
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера ФРГ Ангелу Меркель "глупой", а бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй - "дурой", передает CNN
 со ссылкой на источники.
Газета.Ruвчера в 21:40

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Всем сестрам по серьгам: Дональд Трамп обругал западных политических лидеров в телефонном разговоре

Вести.Ruвчера в 23:37

Трамп оскорблял зарубежных коллег в засекреченных телефонных переговорах

Известиявчера в 22:51

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону

РИА Новостивчера в 21:26

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Lenta.ruвчера в 21:52

CNN: Трамп в телефонных переговорах называл Меркель «глупой», а Мэй - «дурой»

Газета.Ruвчера в 21:40

Трамп в телефонных переговорах назвал Меркель «глупой», а Мэй «дурой»

РЕН ТВвчера в 21:37

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель в беседах по телефону

Московский Комсомолецвчера в 22:11
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Общество

Прокуратура Оренбурга нашла нарушения в декларациях замов мэра города

Телеканал UTV вчера в 06:51
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Автоспорт

Формула 1 показала заставку трансляций в сезоне-2020

Меньше недели остается до старта первой гонки сезона-2020 в Формуле 1. В следующее воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени стартует Гран При Австрии.
Autosport.com.ru 28 июня в 10:32
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Общество

Саратовская область занимает 48-е место в РФ по доступности жилья

По доступности жилья Саратовская область занимает 48-е место в РФ и шестое в ПФО.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 03:50
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Технологии

Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 03:51
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Общество

Мосгоризбирком считает, что злого умысла в инциденте на УИК в Лефортове не было

Мосгоризбирком не видит злого умысла в действиях участковой комиссии, сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя комиссии Дмитрий Реут.
ТАСС вчера в 16:46
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 14:15
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда вчера в 15:03
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Происшествия

Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге

Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:15
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник вчера в 13:35
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
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Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
RT на русском 00:17
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Актриса Марго Робби исполнит главную роль в «женском» продолжении «Пиратов Карибского моря».
Городовой вчера в 12:35
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Здоровье

214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com вчера в 03:57
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
Российская газета вчера в 17:19
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
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Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
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Армия и оружие

Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве

Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза вчера в 00:00
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе

Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН 28 июня в 19:29
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости вчера в 00:07
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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