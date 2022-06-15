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Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%

Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2%–6,5% в зависимости от региона.
Известия
Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия
Самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в республике Марий Эл (3,2%).
Известия
Наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ в Чеченской Республике (6,5%).
Накануне.Ru

Подробнее о событии

Самый высокий уровень подорожания ЖКУ будет в Чечне
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