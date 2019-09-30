Технологии
ФедералПрессСтало известно, откуда мошенники берут номера россиян
Мошенники для звонков клиентам банков в основном берут данные из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Такую информацию сообщает источник в банковских кругах. К примеру, информация операторов парковки доступна через платные сервиса в телеграм-ботах.
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с чего всё началось
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.РИА Новостивчера в 20:42
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Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Общество
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Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Авто
В Уфе на торги выставлены автомобили должников
28 октября в Уфе состоятся два аукциона по продаже имущества должников. В том числе, на торги выставлены транспортные средства.
UfacityNews.ru вчера в 22:45
Политика
Умер первый и единственный президент Крыма
Юрий Мешков — первый и единственный президент Крыма — умер в возрасте 73 лет.
Экспресс газета вчера в 06:16
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы
Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Космос
Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами
Согласно одной из гипотез, причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона.
Lenta.ru 00:34
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Политика
На похороны Ширака едут десятки глав государств
REGNUM вчера в 18:38
Происшествия
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат 28 сентября в 09:26
Политика
Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РИА Новости вчера в 14:02
Здоровье
ВОЗ разрабатывает книгу о здоровом питании для российских школ
В заключительный день семинара, 27 сентября, делегации посетили школы, участвующие в проекте «Укрепление здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности»: лицей №40 и школу №15.
Ульяновск сегодня 28 сентября в 07:27
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН 27 сентября в 19:35
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 28 сентября в 11:47
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Политика
«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ
Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Политика
В США предлагают не пускать Россию на Луну
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Россию не устроят вторые роли в проекте Gateway, и если Россия не будет участвовать в проекте на равных, то она построит свою окололунную орбитальную станцию — проект может быть реализован в сотрудничестве со странами БРИКС.
Хакасия-Информ вчера в 23:46