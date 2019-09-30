МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

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Мошенники для звонков клиентам банков в основном берут данные из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Такую информацию сообщает источник в банковских кругах. К примеру, информация операторов парковки доступна через платные сервиса в телеграм-ботах.

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