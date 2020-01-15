Политика
Свободная ПрессаСтало известно, откуда возьмут деньги на реализацию поручений Путина
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов сообщил, что поручения президента, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию, будут выполняться за счет средств из федерального бюджета. При этом Белоусов отметил, что во время подготовки послания все было просчитано.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Футбол
«Монако» — «ПСЖ»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы "Монако" и "Пари Сен-Жермен" определились со стартовыми составами на матч 15-го тура французской Лиги 1.
Гаджеты
Раскрыта дата анонса нового флагмана Sony Xperia 5 Plus
Как сообщает ToDay News Ufa, 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020 компания Sony представит новые смартфоны Xperia.
Футбол
Маурицио Сарри: «Роналду решил свои физические проблемы и находится в экстраординарной форме»
Осенью Роналду испытывал проблемы с коленом, из-за чего несколько раз был заменен по ходу матчей.
Политика
Чем запомнится Дмитрий Медведев на посту премьер-министра РФ
Медведев дольше всех в российской истории находился на посту премьер-министра — с 8 мая 2012 года по 15 января 2020 года.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Происшествия
В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам
Мурманские следователи задержали врача-хирурга больницы Ковдора, который подозревается в том, что поручил операцию по ампутации ноги студентам медицинского вуза, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Футбол
«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оплачивает возлюбленному отпуск
В комментариях под фото и видео Бузовой разгорелись споры об отношениях в паре.
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
Футбол
Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА
Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Авто
У Renault Duster появилась битопливная версия
Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G.