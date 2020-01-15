Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСтало известно, откуда возьмут деньги на реализацию поручений Путина

2 фото
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов сообщил, что поручения президента, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию, будут выполняться за счет средств из федерального бюджета. При этом Белоусов отметил, что во время подготовки послания все было просчитано.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Белоусов: поручения президента будут реализованы за счет бюджетных средств

ТАСС08:28

Помощник президента: средства на реализацию поручений Путина есть в бюджете

Аргументы и Факты06:21

В бюджете есть средства для выполнения поручений Путина — Белоусов

REGNUM07:34

Белоусов рассказал, откуда возьмут деньги на реализацию поручений президента

Газета.Ru11:53

Белоусов сообщил, что выплаты по поручениям Путина не подстегнут инфляцию

Красная весна12:53

Стало известно, откуда возьмут деньги на реализацию поручений Путина

Свободная Пресса14:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM 14:59
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Вести.Ru 14:28
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 08:49
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вируса птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об угрозе вируса птичьего гриппа H5N8.
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Футбол

«Монако» — «ПСЖ»: Головин начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы "Монако" и "Пари Сен-Жермен" определились со стартовыми составами на матч 15-го тура французской Лиги 1.
Чемпионат 14:21
Гаджеты

Раскрыта дата анонса нового флагмана Sony Xperia 5 Plus

Как сообщает ToDay News Ufa, 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020 компания Sony представит новые смартфоны Xperia.
ToDay News Ufa 13:33
Футбол

Маурицио Сарри: «Роналду решил свои физические проблемы и находится в экстраординарной форме»

Осенью Роналду испытывал проблемы с коленом, из-за чего несколько раз был заменен по ходу матчей.
Матч ТВ 12:53
Политика

Чем запомнится Дмитрий Медведев на посту премьер-министра РФ

Медведев дольше всех в российской истории находился на посту премьер-министра — с 8 мая 2012 года по 15 января 2020 года.
Mockva.ru 10:45
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 13:54
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 04:23
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews 12:07
Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Происшествия

В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам

Мурманские следователи задержали врача-хирурга больницы Ковдора, который подозревается в том, что поручил операцию по ампутации ноги студентам медицинского вуза, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
РИА Новости 09:16
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
ТАСС 06:38
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Lenta.ru 14:34
Футбол

«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Матч ТВ 13:56
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

REGNUM вчера в 18:14
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова оплачивает возлюбленному отпуск

В комментариях под фото и видео Бузовой разгорелись споры об отношениях в паре.
Instanews Media вчера в 08:11
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»

Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Известия 12:00
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
РИА Новости 15:05
Футбол

Пять игроков «Ливерпуля» вошли в команду года УЕФА

Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Р-Спорт 07:54
Наука

Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели

ToDay News Ufa вчера в 06:07
Авто

У Renault Duster появилась битопливная версия

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G.
Автоновости дня вчера в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное