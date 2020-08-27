Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам

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Имеющие негосударственный характер пенсионные фонды предоставляет выплаты, которые разделены на четыре категории. Положены начисления из НПФ в пользу клиентов или их наследников. К примеру, накопительная пенсия предусмотрена для тех, кто достиг пенсионных оснований.