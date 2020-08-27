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Актуальные Новости
Актуальные Новости

Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам

Имеющие негосударственный характер пенсионные фонды предоставляет выплаты, которые разделены на четыре категории. Положены начисления из НПФ в пользу клиентов или их наследников. К примеру, накопительная пенсия предусмотрена для тех, кто достиг пенсионных оснований.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Срочная (не менее десяти лет, срок выбирает гражданин) пенсия выплачивается тем гражданам, которые в рамках системы ОПС делали добровольные взносы по программе софинансирования или перевели в нее средства материнского капитала.
Коммерсантъ18:23
Подробнее о событии
ФедералПресс

Стало известно, как НПФ начисляют пенсии россиянам

ФедералПресс05:47
Народные новости

Россиянам объяснили правила начисления пенсий в НПФ

Народные новости05:34
Коммерсантъ

Кому и как НПФ выплачивают пенсию

Коммерсантъ18:23
Актуальные Новости

Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам

Актуальные Новости01:58
iReactor

Раскрыты правила начисления и выплаты пенсий

iReactor01:24
Политическая Экспертиза

СМИ выяснили «правила», по которым НПФ начисляет пенсию

Политическая Экспертиза23:55
ПолитРоссия

Клиентам НПФ рассказали о схеме выплаты пенсионных накоплений

ПолитРоссия05:12

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию
РБК06:03
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Московский Комсомолец05:43
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Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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