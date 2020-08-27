Стало известно, по каким правилам НПФ начисляет пенсии россиянам
Имеющие негосударственный характер пенсионные фонды предоставляет выплаты, которые разделены на четыре категории. Положены начисления из НПФ в пользу клиентов или их наследников. К примеру, накопительная пенсия предусмотрена для тех, кто достиг пенсионных оснований.В источнике
С чего всё началось
Кому и как НПФ выплачивают пенсию
Срочная (не менее десяти лет, срок выбирает гражданин) пенсия выплачивается тем гражданам, которые в рамках системы ОПС делали добровольные взносы по программе софинансирования или перевели в нее средства материнского капитала.
Коммерсантъ18:23
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