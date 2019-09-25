Футбол
Евро-футбол.руСтало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом»
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Эсекиэль Понсе
Давид Караев
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Эсекиэль Понсе
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «красно-белых» Олег Кононов. Напомним, "Спартак" обыграл на выезде "КамАЗ" с результатом 2:1.
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