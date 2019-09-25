Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСтало известно, почему Шюррле не сыграл с «КамАЗом»

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не сыграл в матче 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» из-за болезни. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «красно-белых» Олег Кононов. Напомним, "Спартак" обыграл на выезде "КамАЗ" с результатом 2:1.
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