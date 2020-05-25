По данным МК, предварительное расписание ЕГЭ выглядит так: начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Далее идет экзамен по русскому языку, который остается обязательным для поступления в любой вуз.

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 509

Хоккей Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора» Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 20

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 468

Политика Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 1

Автоспорт В Renault отказались выбирать нового гонщика до начала сезона Формулы 1 Команда Формулы 1 под вопросом Даниэль Риккардо начал выступать за Renault в 2019 году.

Шоу-бизнес 62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца. 1

Здоровье Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона. 12

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая. 13

Гаджеты Названы лучшие бюджетные смартфоны Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.

Здоровье Стоматолог назвал три самых вредных продукта для зубов Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал о продуктах, которые необходимо исключить из рациона для поддержания здоровья зубов.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,9K

Политика Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег". 424

Происшествия На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.