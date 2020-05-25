Общество
Столица ССтало известно предварительное расписание сдачи ЕГЭ
По данным МК, предварительное расписание ЕГЭ выглядит так: начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Далее идет экзамен по русскому языку, который остается обязательным для поступления в любой вуз.
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На 30% может увеличиться количество аудиторий для сдачи ЕГЭ в Алтайском крае
Алтайская правда22 мая в 19:43
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Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Lenta.ru 22:10
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Армия и оружие
Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Российская газета 23:18
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Происшествия
В Екатеринбурге ураган вырвал деревья с корнем
Горожане в соцсетях публикуют вырванные с корнем деревья.
Росбалт 09:02
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Автоспорт
В Renault отказались выбирать нового гонщика до начала сезона Формулы 1
Команда Формулы 1 под вопросом Даниэль Риккардо начал выступать за Renault в 2019 году.
Motorsport.com Россия 11:51
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини
На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Здоровье
Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье
В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо 22:45
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
Мойка78 22:59
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Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал о продуктах, которые необходимо исключить из рациона для поддержания здоровья зубов.
РИА Новости 05:45
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
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Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы 23:20
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 15:37
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
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Экономика
Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десять лет
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
Газета.Ru 15:52