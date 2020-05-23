Общество
Столица ССтало известно предварительное расписание сдачи ЕГЭ
По данным МК, предварительное расписание ЕГЭ выглядит так: начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Далее идет экзамен по русскому языку, который остается обязательным для поступления в любой вуз.
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На 30% может увеличиться количество аудиторий для сдачи ЕГЭ в Алтайском крае
Алтайская правда22 мая в 19:43
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Общество
Число выздоровевших от Covid-19 в России в 1,5 раза превысило заболевших
Из госпиталей выписаны 12,3 тысяч человек В России число выздоровевших за сутки достигло максимальной отметки за весь период наблюдения.
SM News 03:35
Кино
Снигирь заступилась за сериал «Великая» о Екатерине II
Piter.tv 03:44
Здоровье
В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет
Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
В Татарстане выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.
Московский Комсомолец 03:52
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Хоккей
«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings вчера в 09:40
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения» побил новый рекорд на YouTube
Рекордное для ежегодного музыкального конкурса Евровидение количество просмотров на YouTube набрал клип российской группы Little Big на песню Uno.
iReactor 02:45
Общество
Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 89 носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 26 мая 2020, 11:00 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 26 мая.
REGNUM 04:00
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Политика
В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды
Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
URA.Ru вчера в 20:40
Игры
«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project
Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
В Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще трое пострадали.
Известия вчера в 18:30
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Политика
СМИ рассказали о защите российских двигателей от копирования
Российские авиационные двигатели защищены от копирования очень продуманным механизмом, сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на вьетнамский информационный портал Soha.
NewInform 03:58
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Общество
Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо
Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
Общество
От коронавируса вылечились в России рекордные 12,3 тыс. пациентов
Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки число вылечившихся от COVID-19 достигло более 8 тыс. пациентов.
МИР 24 04:04
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:47
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Происшествия
Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11
Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
РИА Новости 03:53
Экономика
Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы
Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов.
РБК 03:00