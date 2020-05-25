Общество

Столица ССтолица ССтало известно предварительное расписание сдачи ЕГЭ

По данным МК, предварительное расписание ЕГЭ выглядит так: начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Далее идет экзамен по русскому языку, который остается обязательным для поступления в любой вуз.
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До старта ЕГЭ осталось 38 дней

Огни Кавказавчера в 14:03

Астраханским школьникам объявили график сдачи предметов ЕГЭ

Канал 7+вчера в 06:27

В Вологодской области первый ЕГЭ назначили на 29 июня

Невские Новости23 мая в 03:17

Рособрнадзор объявил порядок проведения ЕГЭ

Российское образование23 мая в 17:01

График сдачи ЕГЭ известен. Что ещё надо знать выпускникам?

Чехов сегодня23 мая в 07:07

Стало известно предварительное расписание ЕГЭ в 2020 году

Вести Дубны24 мая в 02:23

На 30% может увеличиться количество аудиторий для сдачи ЕГЭ в Алтайском крае

Алтайская правда22 мая в 19:43
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

РИА Новости 01:36
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Авто

В России Volkswagen планирует начать сборку трех новых моделей

Автоконцерн Volkswagen Group в рамках заключенного с Минпромторгом специнвестконтракта запланировала организовать в Россию сборку минимум трех новинок.
МонаВиста вчера в 10:55
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

The GEEK вчера в 12:43
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
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Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8 033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Происшествия

В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка

ТАСС 01:43
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Фигурное катание

Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok

Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
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Шоу-бизнес

Единственный сын Леонида Якубовича рассказал о разводе родителей

Bimru.ru 02:21
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Известия 02:34
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Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек

Регион 64 01:38
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Здоровье

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае

На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%.
Украина.ру вчера в 23:11
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
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Армия и оружие

Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)

Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Спорт

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия вчера в 18:19
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Политика

Правительство согласилось с предложением развивать в России агротуризм

Законопроект предусматривает введение в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термина "сельский туризм (агротуризм)" и его определение.
Интерфакс 02:22
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
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ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла

Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
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