Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России. Он начнется с матча между «Зенитом» и «Арсеналом», который состоится в пятницу, 13 сентября.

Спорт день за днем

Политика Кто вернулся из России на Украину Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».

Политика Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Происшествия Памфилова отбилась от нападавшего стулом Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Политика Аксенов пригласил Зеленского в Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.

Автоспорт Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

Технологии X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой» Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.

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Баскетбол Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.

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Единоборства Валуев сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье Сегодня в Абу-Даби состоится самый ожидаемый бой, на ринг в рамках UFC 242 выйдут российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье.

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Политика США поприветствовали обмен между Россией и Украиной США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

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