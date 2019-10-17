Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСтало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

Опубликовано расписание матчей на турнире Florida Cup, в котором примет участие «Спартак». Напомним, что ежегодный турнир пройдет в Орландо (США) в январе 2020 года. «Спартак» 15 января сыграет с «Коринтиансом», 19 января встретится с «Палмейрасом».
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Стали известны даты матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Опубликовано расписание матчей «Спартака» на январском турнире в США

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