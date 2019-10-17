Футбол
Sportbox.RUСтало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
Опубликовано расписание матчей на турнире Florida Cup, в котором примет участие «Спартак». Напомним, что ежегодный турнир пройдет в Орландо (США) в январе 2020 года. «Спартак» 15 января сыграет с «Коринтиансом», 19 января встретится с «Палмейрасом».
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Florida Cup: «Спартак» сыграет с «Коринтиансом» 16 января, с «Палмейрасом» – 18-го
Бомбардир.рувчера в 16:09
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Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Политика
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Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
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На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков
Двое жителей курильского острова Кунашир госпитализированы с травмами, нанесенными медведицей, сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
Российская газета вчера в 23:31
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Спецпредставитель США рассказал о соглашении с Турцией по Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что соглашение между Штатами и Турцией о прекращении огня и создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии касается лишь определенного участка.
Комсомольская правда вчера в 23:18
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В мэрию Челябинска пришли с обысками
В мэрии настаивают, что ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина».
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В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
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Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
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Девушка влюбилась в налетчика и помогла ограбить АЗС
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Росстат сообщил о сокращении населения России
По данным ведомства, с января по август 2019 года население страны сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает «Интерфакс».
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