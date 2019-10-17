Футбол
Sportbox.RUСтало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
Опубликовано расписание матчей на турнире Florida Cup, в котором примет участие «Спартак». Напомним, что ежегодный турнир пройдет в Орландо (США) в январе 2020 года. «Спартак» 15 января сыграет с «Коринтиансом», 19 января встретится с «Палмейрасом».
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Florida Cup: «Спартак» сыграет с «Коринтиансом» 16 января, с «Палмейрасом» – 18-го
Бомбардир.рувчера в 16:09
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Общество
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
Армия и оружие
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Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Авто
Lexus запатентовал новый товарный знак LX600
Компания Lexus подала заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в патентное бюро США, которая намекает на будущее обновление линейки внедорожников марки.
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву
Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Кино
В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики
В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Недвижимость
Пользуются ли небольшие студии популярностью у барнаульцев и кто их покупает?
"Российская газета" отмечает рост интереса к малогабаритному жилью. Речь идет о студиях площадью 15-29 квадратных метров.
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Общество
В Барселоне вновь произошли беспорядки
В Барселоне вновь произошли беспорядки.
Происшествия
В мэрии Челябинска опровергли визит силовиков с обысками
В Следственном комитете уверяют, что работа по уголовному делу идёт, при этом визит в мэрию не подтверждают и не отрицают.
Технологии
Названа дата релиза крупного обновления Windows 10
Ранее Microsoft сообщила, что Windows 10 версии 1909 с кодовым наименованием 19H2 получила название Windows 10 November 2019 Update.