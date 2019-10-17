Футбол
Sportbox.RUСтало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
Опубликовано расписание матчей на турнире Florida Cup, в котором примет участие «Спартак». Напомним, что ежегодный турнир пройдет в Орландо (США) в январе 2020 года. «Спартак» 15 января сыграет с «Коринтиансом», 19 января встретится с «Палмейрасом».
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Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ 17:59
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 октября в 22:52
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Полит.ру 04:00
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников новым образом
Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва 06:16
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru 10:49
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК вчера в 09:13
Футбол
Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов
В нашей сборной все ненавидят расистов.
Советский спорт вчера в 15:00
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Дождь вчера в 12:25
Происшествия
Семья отшельников из Нидерландов 9 лет пряталась в подвале дома
Aobe.ru 15 октября в 15:31
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 10:51
Наука
Создана нейросеть, выявляющая нарушения в работе мозга
RuNews24.ru 14 октября в 18:36
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 10:33
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали российскую подлодку со сломанным буем
Infox.ru вчера в 10:38
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28